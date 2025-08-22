«Вот это прикол»: дикие кабаны устроили массовый заплыв на Волге в Астрахани

Дикие кабаны с поросятами удивили рыбаков, устроив массовый заплыв при попытке пересечь реку Волгу в Астрахани, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как семейство кабанов с поросятами активно переплывают большую реку, переправляясь на другой берег.

«Такого я еще не видел. <…> Кабаны и поросята, целая куча. Вот это прикол!», — удивляется рыбак на видео.

Ранее два лося перекрыли движение на шоссе Энтузиастов в Москве. Животные побыли на дороге несколько минут, после чего ушли обратно в лес.

https://t.me/shot_shot/85828