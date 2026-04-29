Ефимов: ИИ-сервисы для стройки прошли в регионах новые этапы пилотирования

В Москве завершились еще два этапа пилотирования ИИ-сервисов — «Мониторинг хода строительства» и «Поиск коллизий в ЦИМ-моделях». Участие в пилотных испытаниях приняли 11 российских регионов, где эти цифровые решения опробовали в условиях реальных строек, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мы последовательно внедряем цифровые инструменты, которые помогают на ранних этапах находить ошибки и снижать риски на стройке. Такие технологии уже выходят за рамки отдельных пилотов и начинают работать в регионах, где есть запрос на повышение эффективности строительного контроля», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что это является вкладом в стабильное качество объектов и более предсказуемые сроки их строительства по всей стране.

При Градостроительном комплексе Москвы функционирует Центр искусственного интеллекта, созданный для интеграции инновационных разработок. В 2025 году подготовленные им сервисы уже пережили три волны опытной эксплуатации, а теперь завершились еще две. В этом году финальный этап проверки был окончен. Участники тестирования не только изучили функциональные возможности систем, но и оценили оперативность работы ИИ — обработка данных занимает не более нескольких минут.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что технологии начинают работать в реальной среде и давать конкретный результат. Важно не просто протестировать решения, а сделать их частью современной стройки.

«Именно поэтому мы делимся экспертизой и привлекаем к участию в пилотировании регионы. Уже сейчас видно, что такие инструменты позволяют по-новому выстраивать контроль за проектами и делать его более прозрачным. В итоге мы не только разрабатываем новые технологии, но и влияем на сокращение сроков и повышение качества строительства», — сказали в Департаменте.

К пилотированию подключились Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Омская, Волгоградская области, Пермский край, республики Дагестан, Крым, Карелия, Еврейская автономная область, а также Москва. Испытания проходили, помимо прочего, на объектах группы компаний «ФСК».

В Градостроительном комплексе Москвы добавили, что «Мониторинг хода строительства» позволяет оценивать степень готовности зданий и сооружений на любом этапе возведения. Точность распознавания здесь достигает 90%, а вся проверка занимает около двух минут. Благодаря этому можно на регулярной основе получать объективную информацию о проекте и оперативно корректировать работы при отклонениях от графика.

Сервис «Поиск коллизий в ЦИМ-моделях» предназначен для обнаружения пересечений элементов в цифровых моделях зданий. Он анализирует трехмерные модели инженерных систем, выявляя проблемные участки с учетом их приоритетности. Это дает возможность заблаговременно исправлять недочеты, которые на этапе строительства могли бы обернуться задержками и лишними тратами. Ранее глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал, как этот ИИ-сервис за 60 секунд находит ошибки и дает рекомендации по их устранению.

Ключевые эффекты от внедрения подобных решений — это прозрачность, точность и оперативность. Регионы получают инструмент, позволяющий качественно следить за строительным процессом: быстро выявлять отставания, более грамотно распределять ресурсы и минимизировать потенциальные риски еще до выхода на объект. В конечном счете это напрямую сказывается на сроках сдачи объектов и их качестве.