Воспитательница детсада в Австралии ушла в порно, устав работать с малышами

The Sun: в Австралии воспитательница детсада впала в депрессию и занялась порно

Воспитательница детского сада Эйми Хайер из Австралии решила попробовать себя в новой сфере и начала работать на платформе OnlyFans. Причиной такого решения стала депрессия, с которой она столкнулась из-за своей работы с детьми, сообщает News.ru .

Как пишет британская газета The Sun, девушка любила работу с детьми, однако из-за графика с 09:00 до 17:00 она часто болела и жаловалась на ухудшение психического состояния.

Австралийка пробовала найти другие способы заработка, но в итоге решила попробовать себя в качестве модели на OnlyFans. При этом прибыль она начала получать лишь через год после начала работы.

После публикации откровенных фотографий на Эйми обрушился шквал критики. Многие пользователи интернета выразили свое недовольство тем, что девущка «лишила себя возможности стать достойным членом общества».

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