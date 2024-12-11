Pornhub: украинцы подсели на русское порно

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Pornhub: на Украине русское порно любят больше, чем украинское

На Украине в 2024 году русское порно вошло в топ-3 самых популярных категорий порнографии на сайте Pornhub, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на подсчеты портала по итогам года. Украинцы смотрели российские «фильмы для взрослых» активнее, чем украинские.

Среди самых популярных категорий на украинском Pornhub русское порно заняло 3 место, поднявшись сразу на 12 позиций по сравнению с 2023-м годом. Украинское порно оказалось менее популярным и заняло 6 место рейтинга.

За прошедший год украинцы стали намного активнее интересоваться не только русским порно, но и роликами в жанрах «Домашнее» и BDSM, добавил порносайт.

В общемировом рейтинге по объему просмотров контента на Pornhub Украина заняла 15-е место.

Тем временем российская актриса под ником Sweetie Fox стала самой популярной порнозвездой на Pornhub. Она заняла 1-е место в рейтинге наиболее востребованных любительских актрис.

