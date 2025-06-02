Воспитанники технопарка в Красногорске провели инженерный мастер-класс на ВДНХ

1 июня в музее «АТОМ» на ВДНХ в рамках детского научного фестиваля «Атомный движ» наставники и воспитанники детского технопарка «Кванториум» городского округа Балашиха провели для гостей инженерный мастер-класс по 3D-моделированию и прототипированию. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе мастер-класса наставники Лилия Кадрилеева и Максим Чихирников познакомили участников с возможностями применения 3D-компаса для создания 3D-моделей, а также с процессом экструзии для переработки пластиковых бутылок в филамент. Обучающиеся технопарка представили свои проекты, включая игры «Соты» и «Хроники хай-тека», разработанные с использованием аддитивных технологий.

В ведомстве добавили, что участники попробовали себя в роли операторов экструдера, изучили процессы моделирования и прототипирования, а также протестировали игры.

Мастер-класс способствовал развитию интереса к инженерным наукам среди детей и подростков, а также формированию навыков работы с современными технологиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.