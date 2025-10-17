Воспитанники детского сада в Балашихе участвовали в дегустации каш

Дегустация блюд, во время которой юные эксперты попробовали различные каши, прошла в дошкольном отделении «Акварельки» в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В детских садах округа организовано пятиразовое питание, которое адаптировано под возраст детей. В меню ежедневно входят мясные и молочные блюда, овощи, фрукты, соки. После занятий ребятам предлагают легкие перекусы.

Во время дегустации дети пробовали разные виды каш и высказывали свое мнение о вкусе, сладости и консистенции.

«Эта каша мне нравится — она сладкая. Такую моя мама готовит каждый день», — поделилась одна из воспитанниц.

Подобные дегустации помогают не только узнать вкусовые предпочтения детей, но и в игровой форме формируют у них культуру питания.

«Нам важно, чтобы дети получали не просто сбалансированное питание, но и удовольствие от еды. Когда ребята участвуют в дегустациях, рассказывают, что им нравится, а что нет — это помогает сделать меню еще вкуснее и разнообразнее», — отметили в детском саду.

Организация питания в дошкольных учреждениях Балашихи находится на постоянном контроле. Меню составляется с учетом всех соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.