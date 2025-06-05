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Восемь стобалльников по ЕГЭ выявили в Красногорске

Стали известны имена восьми выпускников школ подмосковного Красногорска, набравших по сто баллов на ЕГЭ. В четверг были опубликованы результаты по трем предметам — химии, литературе и истории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По результатам ЕГЭ сто баллов удалось набрать 8 выпускникам красногорских школ. Поздравляю с заслуженным успехом наших юных красногорцев, добившихся максимальных показателей на едином государственном экзамене! В этой напористости, старательности, стремлении в полной мере раскрыть интеллектуальный потенциал — совместный труд ребят, родителей и учителей», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Максимальный балл по химии набрали Елизавета Побережникова из Нахабинской гимназии № 4 им. А. В. Водопьянова, Алина Щербий из гимназии № 7 им Д. П. Яковлева, Дарья Ильина из школы «Светлые Горы», Андрей Бутин и Надежда Карпова из лицея № 4.

Высокие результаты по литературе показали Таисия Козлова из гимназии № 6 и Милослава Лысенко из лицея № 4.

Лучше всех сверстников знает историю Виктория Ложкина из образовательного центра им. А. Н. Косыгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.