Вороны чуть не разорвали: житель Екатеринбурга спас краснокнижную сову
Фото - © Максим Антипин / Фотобанк Лори
Житель Екатеринбурга забрал домой травмированную краснокнижную сову, которую обнаружил на улице. Птица не могла летать и еле ходила, сообщает E1.RU.
Екатеринбуржец заметил раненую птицу на улице Малышева. На опубликованных кадрах видно, как совенок сидит в углу большой коробки. Рядом с ним стоит миска с чистой питьевой водой.
«Походу, ее вороны заклевали, на голове там небольшая ссадина есть. Нужно обработать ее. Наверное, еще птенец», — рассказал Сергей на видео.
Позднее выяснилось, что Сергей спас воробьиного сыча, который включен в Красную книгу Свердловской области и других российских регионов.
По словам екатеринбуржца, совенок согрелся, попил, искупался и начал просить еду. Летать он еще не мог, поэтому было принято решение передать воробьиного сыча в питомник. В настоящее время жизни и здоровью птицы ничего не угрожает, она находится под наблюдением специалистов.
Ранее тигр напал и разорвал собаку возле магазина в населенном пункте Приморского края. Перепуганные местные жители регулярно видят там хищника.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.