Тигр разорвал собаку возле магазина в селе Приморья
Тигр напал и разорвал собаку возле магазина в населенном пункте Приморского края. Перепуганные местные жители регулярно видят там хищника, сообщает Amur Mash.
Инцидент произошел в центре села Барабаш. На опубликованных кадрах видно, как тигр нападает на сидящего на цепи пса.
При этом нападение на собаку произошло в людном месте. По этой улице взрослые ходят на работу, а в 200 метрах — тропинка, ведущая к школе. Также здесь останавливаются междугородние автобусы с туристами.
В местных пабликах призывают не выходить на улицу в ночное время, провожать детей и забирать питомцев с улиц.
