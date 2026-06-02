Воробьев: жители отметили положительный результат от сокращения алкомаркетов
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители региона отметили позитивный результат от уменьшения количества алкомаркетов на территории Подмосковья.
«Большой запрос был на сокращение алкомаркетов во дворах. Эту тему подняла и „Единая Россия“, и Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.) персонально. Мы обсуждали ее на нашем оперативном совещании. Мы видим позитивный результат, жители заметили», — сказал Воробьев.
Во вторник состоялось традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагивались ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.
Количество заведений общепита в многоквартирных домах Подмосковья, подпавших под ограничения на продажу алкоголя, с марта 2026 года сократилось с 476 до 335. Новые правила ограничили торговлю спиртным во дворах двумя часами в день. Об этом сообщала пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.