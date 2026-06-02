Воробьев: жители отметили положительный результат от сокращения алкомаркетов

«Большой запрос был на сокращение алкомаркетов во дворах. Эту тему подняла и „Единая Россия“, и Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.) персонально. Мы обсуждали ее на нашем оперативном совещании. Мы видим позитивный результат, жители заметили», — сказал Воробьев.

Во вторник состоялось традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагивались ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

Количество заведений общепита в многоквартирных домах Подмосковья, подпавших под ограничения на продажу алкоголя, с марта 2026 года сократилось с 476 до 335. Новые правила ограничили торговлю спиртным во дворах двумя часами в день. Об этом сообщала пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

