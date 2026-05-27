В Подмосковье на треть сократилось число наливаек во дворах

Количество заведений общепита в многоквартирных домах Подмосковья, подпавших под ограничения на продажу алкоголя, с марта 2026 года сократилось с 476 до 335. Новые правила ограничили торговлю спиртным во дворах двумя часами в день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С марта 2026 года в регионе действуют дополнительные ограничения на продажу алкоголя в предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Они касаются заведений с входом со стороны двора либо находящихся дальше 30 метров от улично-дорожной сети. Для таких объектов, за исключением ресторанов, продажа спиртного разрешена только с 13:00 до 15:00.

«Ограничения направлены на те форматы, которые создавали дискомфорт во дворах. Уже сейчас мы видим результат — число таких объектов в Подмосковье сокращается. На момент вступления закона под его действие попадали 476 заведений общепита, реализующих спиртное во дворах многоквартирных домов. По итогам проведенных профилактических и контрольных мероприятий сейчас их количество сократилось до 335 — 141 объект прекратил деятельность», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В министерстве уточнили, что речь идет преимущественно о так называемых наливайках, на работу которых чаще всего жаловались жители. Контроль соблюдения требований ведут инспекторы ведомства совместно с органами местного самоуправления и МВД.

Для других заведений общепита в МКД, не подпадающих под новые требования, продажа алкоголя запрещена в ночное время и разрешена с 8:00 до 23:00, кроме ресторанов. Также запрещена торговля спиртным в магазинах во дворах, за исключением встроенно-пристроенных помещений и объектов с входом со стороны улицы не далее 30 метров от края проезжей части. Отдельные нормы устанавливают минимальную дистанцию до социальных объектов: не менее 100 метров до образовательных учреждений и от 15 до 70 метров до медицинских организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.