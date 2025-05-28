Воробьев заявил о росте населения Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из спикеров на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Глава региона рассказал, что власти делают для продления жизни и здоровья населения, а также отметил, что численность жителей в Подмосковье с каждым годом увеличивается, и это хороший знак.

«Население Подмосковья тоже растет. Я понимаю, что можно про миграцию говорить, хотя мы к этому тоже готовы. Но Подмосковье растет, это факт. Да, Краснодарский край тоже растет, но и Подмосковье растет в том числе потому, что есть медицина, есть парки, есть школы, есть дорога, для всех же очевидно», — отметил Воробьев.

Воробьев также сделал акцент на то, что в регионе построено уже 1,5 тысячи школ и у каждой из них есть открытый школьный стадион, который, даже если за забором, все равно доступен для отдыхающих на каникулах детей.

Власти Подмосковья решили проблему доступа к стадионам совещанием с директорами образовательных учреждений, которые дали согласие на установку систем наблюдения и открытия этих спортивных стадионов для свободного посещения людьми.

Ранее Воробьев рассказал о развитии парков на территории Московской области, которые положительную роль играют в поддержании здорового образа жизни населения. Благодаря появлению парков, в том числе в лесных массивах, жителям Подмосковья есть где гулять и отдыхать семьями, а также заниматься спортивной ходьбой и бегом.