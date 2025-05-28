Воробьев указал на важность парков для поддержания здорового образа жизни людей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» рассказал, как регион заручился поддержкой президента страны Владимира Путина и в области стали появляться благоустроенные парки в лесном массиве, что в конечном итоге повлияло на поддержание здорового образа жизни населения.

«В 2014 году в Подмосковье было 24 парка. Что такое парк? Если вы родились в большом городе или в маленьком городе, то у вас обязательно был парк имени Горького или имени Ленина. У нас было 24 парка. Классика советского градостроения — один парк в сколько-нибудь значимом городе. И однажды я пришел к президенту Владимиру Путину и говорю, что у нас в области 43% местности — это лес. В лесах люди отдыхают дикарем. Не надо даже объяснять, что это значит. Интересно, как ты будешь отдыхать в лесу, если там нет туалета? Просто интересно, как ты будешь планировать свой отдых», — рассказал Воробьев.

В ответ на это президент России Владимир Путин поинтересовался у Воробьева, что он предлагает с этим сделать. И губернатор попросил разрешение на строительство парков в лесах.

«Я хочу поблагодарить парламент, потому что это была такая сложная дискуссия, правительство, но сейчас у нас 204 или 209 парков в лесах», — подчеркнул Воробьев.

По словам губернатора, наличие парков тоже положительно влияет на здоровье населения, так как такие зоны помогают поддерживать здоровый образ жизни: много ходить пешком по благоустроенным территориям или бегать, или посещать такие территории вместе с детьми и не бояться, что с ними что-то случится.

«И вот мы клепаем в хорошем смысле эти парки по стандарту. Это значит, что есть дорожки, есть освещение, видеокамеры, туалет. Это значит, есть прокат велосипедов и лыж (в соответствии с сезоном — ред.)», — добавил Воробьев.

Ранее Воробьев в рамках форума попросил разрешения смелее внедрять телемедицину в государственные больницы региона, чтобы компетентные врачи могли помогать большему количеству пациентов. Также он рассказал о положительном эффекте внедрения цифровизации, которая позволила пациентам со сложными болезнями без дополнительного визита в больницы продлевать рецепты на получение лекарств. А также воспользовался случаем и пригласил российских медиков переезжать в Подмосковье, где для их жизни и работы создадут лучшие условия.