Воробьев: систему предоставления льготных лекарств в Подмосковье оцифровали

В рамках форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что предоставление льготных лекарств в регионе уже оцифровано. Благодаря этому людям со сложными заболеваниями, например, с диабетом, не нужно посещать поликлиники для продления рецепта на получение того или иного препарата, важного для их здоровья и жизни.

«Льготные лекарства — это суперважная программа. Я вообще не знаю любой другой страны, где бы такой охват по ключевым, сложным заболеваниям государство сопровождало. Мы постарались навести порядок. Это все про продление жизни. Сегодня у нас все это делается в „цифре“ в Московской области. Ты не должен никуда ходить, проактивно продляются все рецепты. Раньше ты опять топал ногами для того, чтобы продлить рецепт. Мы совершенствуем систему для того, чтобы максимально удобно было», — заявил Воробьев.

По словам губернатора, все, что связано с цифровизацией и искусственным интеллектом в регионе, всё влечет за собой положительные результаты по улучшению качества и продолжительности жизни населения. Без этих новшеств в современном мире уже никак не обойтись.

Ранее Воробьев обратился к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой дать возможность провести эксперимент по более смелому внедрению телемедицины в Московской области. По словам губернатора Подмосковья, благодаря этому медики смогут принимать гораздо больше пациентов.