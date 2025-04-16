Воробьев: выплаты ветеранам ВОВ в преддверии 9 Мая начались в Подмосковье

В Подмосковье начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.

Ранее пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья сообщала, что в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны Московской области получат единовременные выплаты как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Согласно указу президента России Владимира Путина, федеральная выплата ветеранам составит от 55 до 80 тысяч рублей. Размер выплат зависит от льготной категории ветерана. По поручению губернатора все ветераны Подмосковья получат дополнительную выплату от региона — от 40 до 70 тыс. рублей.

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