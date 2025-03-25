Подмосковные ветераны получат выплату от 40 до 70 тыс рублей ко Дню Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны Московской области получат единовременные выплаты как на федеральном, так и на региональном уровнях. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Согласно указу президента России Владимира Путина, федеральная выплата ветеранам составит от 55 до 80 тысяч рублей. Размер выплат зависит от льготной категории ветерана.

«По поручению нашего губернатора все ветераны Подмосковья получат дополнительную выплату от региона — от 40 до 70 тыс. рублей. Никаких заявлений писать не потребуется, все автоматически придет на счета ветеранов уже в мае», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Выплату 70 тыс. рублей направят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а 40 тыс. рублей — труженикам тыла, блокадникам, вдовам и узникам фашистских концлагерей.

В настоящее время в регионе проживает 488 фронтовиков и чуть больше 18 тыс. ветеранов. Это значительное число людей, чьи истории и подвиги должны быть сохранены в памяти и переданы будущим поколениям.

В юбилейный год все ветераны также получили памятные медали, которые символизируют их героизм и преданность Родине.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.