Воробьев встретился с учителями Подмосковья и обсудил внедрение ИИ в образование

В подмосковном Дзержинском состоялась встреча губернатора региона Андрея Воробьева с учителями и директорами общеобразовательных школ. В ходе встречи глава Подмосковья обсудил с педагогами внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в образование, а также развитие олимпиадного движения и меры поддержки для учителей. Воробьев также заявил, что учителя являются ключевым звеном в детском образовании, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Встреча Воробьева с учителями и директорами школ состоялась в новом корпусе гимназии № 5 в Дзержинском, который откроет свои двери для детей 1 сентября. Корпус рассчитан на 1200 мест, включая школу на 1100 учеников и детский сад для 100 малышей. Всего в первый учебный день по всей области откроют двери 26 новых школ, а к концу года планируется запустить еще 7 образовательных учреждений. Следующий год также будет насыщенным: в рамках президентской программы в 29 округах Подмосковья проведут капитальный ремонт 57 учебных заведений.

«Мы встречаемся в преддверии 1 сентября. Уникальность нашего региона в том, что он постоянно растет, это в том числе касается количества школьников, особенно в примкадных территориях, где мы продолжаем строить школы. В этом году уже три сдали, а всего сдадим 36 — бюджетных и внебюджетных. Мы хотим, чтобы каждая новая школа была в „зеленой“ зоне со своей изюминкой. Безусловно все они оснащены, но ключевое — это, конечно, учителя. Мы, со своей стороны, стараемся предложить педагогам привлекательные условия, а именно выдаем подъемные, оплачиваем аренду жилья, когда такая потребность есть. Это очень важно», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев также отметил, что в регионе существует «Социальная ипотека» для учителей, но на данный момент она доступна не всем. Однако если власти увидят, что конкретный учитель является уникальным специалистом, то, со своей стороны, они не оставят этот факт без внимания.

«Если, например, талантливый педагог приехал из другого региона, он уже не думает, где взять деньги на аренду. Кроме того, у нас есть программа „Социальная ипотека“. Да, она не касается всех, но если вы — „наша жемчужинка“, то точно не останетесь без внимания. Я хочу, чтобы вы и ваши коллеги это знали», — добавил Воробьев.

О мерах поддержки

В Наро-Фоминске педагогические кадры активно привлекаются благодаря региональным программам поддержки. Об эффективности этих мер Андрею Воробьеву сообщил директор школы № 1 в Апрелевке Денис Борисов. По его словам, такая помощь играет ключевую роль в решении кадровых вопросов образовательного учреждения.

«В прошлом году мы благодаря мерам поддержки набрали 15 учителей — это русский, математика и т. д. В этом году появилась еще одна программа — топ-100, рассчитанная в том числе на педагогов, которые только закончили вуз. Мы можем предложить достойную зарплату, участие в различных программах и т. д., а значит, можем выбирать. Для нас это большое подспорье. Уже с 1 июня школа полностью укомплектована кадрами. Например, благодаря все той же программе к нам из Нижнего Новгорода приезжает молодой человек Ярослав Рыжов, который стал победителем конкурса „Лидеры России“», — отметил Борисов.

Благодаря региональному проекту «топ-100» в школы Московской области приняли на работу 100 новых педагогов. Среди них — лучшие учителя, недавние выпускники российских университетов и победители педагогических конкурсов.

Участники программы получат финансовую поддержку: опытные педагоги — по 1,5 миллиона рублей, а молодые специалисты — по 500 тысяч рублей. С началом учебного года они начнут преподавать в школах разных округов Подмосковья, включая Красногорск, Ленинский и Наро-Фоминский округа.

В Подмосковье также действует комплексная система поддержки учителей. Молодые специалисты могут получить пособие в размере 150 тысяч рублей, а приезжающие работать в сельскую местность и малые города — подъемные в 1 миллион рублей. Также предусмотрены ежемесячные компенсации за аренду жилья от 20 до 30 тысяч рублей и возможность участия в программе «Социальная ипотека».

«Мы традиционно собираемся педагогическим сообществом, обсуждаем какие-то насущные проблемы. И в этот раз, собравшись директорами, не говорим о зарплатах, а обсуждаем ИИ, какие-то прорывные вещи. Потому что для нас это уже вопрос, который имеет решение, мы чувствуем себя спокойно. Сегодня очень важен искусственный интеллект, новые цифровые технологии, и нужно учиться их внедрять в нашу деятельность. Тот учитель, который к нам придет, уже должен уметь работать в школьном портале с ИИ. Хотелось бы, чтобы наши колледжи взяли это на вооружение. Тогда молодые специалисты станут для школы источником развития. Тем не менее стоит понимать, что те же цифровые домашние задания — это хорошее подспорье, чтобы найти ошибки, но педагога нужно учить, как это правильно использовать. Ведь проверка работ — это не просто найти ошибки, но и возможность отработать их с конкретным ребенком», — отметил директор Балашихинского лицея Дмитрий Белоусов.

Об образовании

В 2025 году подмосковные школьники показали высокие результаты. Почти 670 выпускников получили максимальные баллы на ЕГЭ, а медалями награждены более 7,6 тысячи учеников. Регион продолжает удерживать вторую позицию в России по успехам на Всероссийской олимпиаде школьников. В этом году подмосковные ученики завоевали 550 дипломов, что на 109 больше прошлогоднего результата. Среди них 91 школьник стал абсолютным победителем олимпиады.

«Мы в Подмосковье активно развиваем олимпиадное движение и видим хорошие результаты. Это позволяет воспитывать у ребят лидерские качества, учит с малых лет побеждать, преодолевать. Очень надеюсь, что в каждой школе участников муниципального, регионального уровня будет больше. Это в том числе зависит и от вас. Важно на это обращать внимание. Мы много говорим про искусственный интеллект в том числе в образовании. Я очень надеюсь, что каждый из нас совершенствует свои навыки в ИИ. Важно знать все его угрозы, преимущества, сделать искусственный интеллект своим помощником, потому что чем дальше, тем больше его будет в нашей жизни», — сказал Воробьев.

Учитель физики и математики гимназии №1 Балашихи, куратор инженерного класса по направлению «Кадры для беспилотных авиационных систем» Елена Вахнина рассказала о преимуществах цифровых домашних заданий.

«Мы очень широко используем цифровые домашние задания. Мне как учителю достаточно загруженному они позволяют значительно сокращать время, которое раньше я тратила на проверку бумажных работ. Педагогу приходит отчет, мониторинг, и я вижу, какие задания „западают“, а потом отрабатываю их на уроке. Кроме того, например, что касается физики, дети дома могут самостоятельно проводить какие-то эксперименты, используя подгруженные в систему симуляторы, а затем так же воспроизвести это на уроке. Это очень удобно», — отметила Вахнина.

Во многих школах проект «Цифровые классы Подмосковья» помогает старшеклассникам эффективно распределять время между образованием и личными интересами. Благодаря индивидуальным учебным планам ученики могут сосредоточиться на подготовке к ЕГЭ, одновременно развиваясь в спорте или искусстве.

Выпускники, участвовавшие в проекте, достигли значительных успехов в спортивной карьере. Некоторые даже вошли в национальные сборные по футболу и хоккею, об этом рассказала директор гимназии №1 в Балашихе Анна Скоропупова.

Директор Инженерной школы в Дмитрове Наталья Бражникова рассказала, что в 2025 году при поддержке «Роскосмоса» у них появится космический класс. Кроме того, на базе учебного заведения работает кванториум. Там дети осваивают современные технологии: беспилотники, трехмерное моделирование и создание прототипов. Руководит этим инновационным направлением преподаватель математики Ольга Корякина. По приглашению руководителя учебного заведения она переехала в Московскую область из ЮФО примерно 12 месяцев назад.

«Также мы используем цифровой сервис от СберОбразования „Ассистент преподавателя“. Он переводит в конспект аудиозапись урока и дает обратную связь педагогу и администрации школы. Учитель загружает туда свой конспект с целями, задачами, а искусственный интеллект анализирует урок и говорит, достигнуты ли они, раскрыта ли тема. Плюс, когда директор приходит к молодым педагогам на урок, многие теряются, а здесь педагог-наставник или завуч благодаря конспекту могут проверить его компетенции, направить и т. д.», — поделилась Бражникова.

Директор образовательного комплекса в Зарайске, в состав которого входит новая школа №1 (открытие 1 сентября), Елена Беликова рассказала, что часть основного здания комплекса в 2019 году была признана аварийной, из-за чего дети были лишены двух спортивных залов, мастерских, библиотеки, кроме того, в городе появилась вторая смена. Проблемы остались в прошлом благодаря возведению просторного здания, способного вместить 825 учащихся. На встрече с главой региона присутствовала Екатерина Аникеева — педагог по физике, которая когда-то сама училась в этой школе и теперь вернулась сюда в качестве преподавателя.

«Я из Зарайска, отучилась в этой школе, практику там прошла, и по целевому направлению вернулась работать. Мне кажется, что у нас особенная школа, в ней своя атмосфера, и дети это чувствуют, поэтому с удовольствием идут на занятия», — сказала Аникеева.

Стоит отметить, что количество бюджетных мест в колледжах и техникумах выросло, это, в свою очередь, привлекает все больше выпускников школ. Учителя отмечают растущую популярность среднего профессионального образования среди молодежи, которая стремится быстрее освоить практические специальности.