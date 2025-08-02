Воробьев возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков 45-й бригады спецназа ВДВ
Фото - © Александра Степанова
Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Ранее глава региона поздравил с праздником военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ, вручил ордена «За доблесть и мужество» и почетные грамоты бойцам, а также передал награду семье погибшего Героя.
«Это не просто праздник — это дань уважения одной из самых элитных частей нашей армии, ее героической истории и живым традициям», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что история воздушно-десантных войск началась 95 лет назад, и сегодняшние десантники являются ее достойными преемниками. Многие из них сейчас находятся в зоне СВО.
«Мы с ними, мы за них. И мы помним о тех, кто отдал все ради Родины. С праздником!» — заключил губернатор.