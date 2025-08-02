Воробьев поздравил с Днем Воздушно-десантных войск 45-ю бригаду спецназа ВДВ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Воздушно-десантных войск военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ, а еще передал награду семье погибшего Героя, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Недавно подразделению исполнился 31 год. Военные из 45-й отдельной гвардейской бригады орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ всегда находятся на страже Родины, работают в самых горячих точках. 26 бойцов бригады удостоены звания Героя России.

С первого дня десантники принимают участие в СВО. Губернатор Подмосковья поблагодарил их, вручил государственные и областные награды, а еще пообщался с семьями погибших.

«Ветераны, личный состав, товарищи офицеры — все, кто присутствуют сегодня в зале, поздравляю вас с Днем ВДВ. Наша легендарная бригада зарекомендовала себя в самых непростых операциях. Профессионализм, забота командиров, компетенции, которые сегодня войска осваивают, вызывают уважение», — сказал Воробьев.

Он добавил, что ВДВ раньше чаще всего ассоциировались с парашютами, а сегодня на линии боевого соприкосновения, в горячих точках речь идет об их универсальных навыках, которыми должен владеть и командир, и рядовой боец.

«Сегодня у меня почетная миссия от нашего Верховного главнокомандующего — вручить заслуженные награды, к сожалению, в том числе посмертно. С командиром мы говорим на одном языке. Я очень рассчитываю, что весь личный состав и дальше будет чувствовать заботу. Нет сомнений, что все поставленные боевые задачи будут выполнены и, конечно, главная из них — Победа», — подчеркнул губернатор.

Как уточнил глава региона, власти Подмосковья стараются оказывать максимальную поддержку, а также и дальше будут помогать всем, что необходимо.

Награды бойцам

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Ордена «За доблесть и мужество» вручены военным, которые отличились при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Это гвардии подполковник, командир отряда техсредств разведки Александр, гвардии старший прапорщик, старший инструктор-снайпер группы спецназа Денис, гвардии старший сержант, разведчик Андрей и гвардии младший сержант, начальник электростанции группы связи Андрей.

Кроме того, почетные грамоты губернатора Московской области получили гвардии подполковник Александр и гвардии подполковник, замкомандира бригады по спецподготовке Владимир.

«Андрей Юрьевич, разрешите поблагодарить вас, вашу команду от всего личного состава, который сейчас на линии боевого соприкосновения, от всех здесь присутствующих, членов семей наших военнослужащих, которые обеспечены всем необходимым. С первых минут специальной военной операции вы нас поддерживаете. И в том, что мы имеем хороший, достойный результат, это общая заслуга», — сказал замкомандира 45-й бригады спецназа ВДВ Андрей Фролов.

Серьезный вклад в приближение Победы вносят не только мужчины, но и женщины. В ходе церемонии благодарственные письма губернатора региона получили гвардии старший сержант, главная медсестра медотряда Юлия, психолог Елена, заведующая складом материально-технических средств Виктория, начальник культурно-досугового центра Анна, гвардии старший прапорщик, помощник солиста военного оркестра Ирина и инструктор по соцработе и профилактике правонарушений Марина.

«Я в основном работаю с семьями погибших военнослужащих, помогаю получить положенные выплаты. Постоянно с ними на связи, все истории пропускаю через сердце. Но есть и раненые бойцы. Я на связи с Минсоцразвития Московской области, помогаю им с реабилитацией, попасть в центры для ее прохождения и т. д.», — поделилась Марина.

Посмертно «Ордена Мужества» был удостоен инструктор-водолаз спецназа гвардии прапорщик Роман Зырянов. Он погиб при выполнении боевого задания в ноябре 2024 года. Высокую награду передали его семье. На церемонию приехала вдова героя Анастасия с его мамой Людмилой и сестрой Викторией.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

«Мы из Калужской области, а сын с семьей жил в Подмосковье. Я хотела выразить благодарность военному округу, бригаде, а также командиру и замкомандира отряда Ромы. Они были с нами с первого до последнего момента, оказывали всяческую помощь, когда возникали какие-то вопросы. И, конечно, фонду „Защитники Отечества“, который также нам очень помог. Большое спасибо!» — сказала мама.

Глава области еще пообщался с семьей гвардии старшего лейтенанта Артема Щукина, героически погибшего во время штурма поселка в Херсонской области. Их отряд попал в засаду. Бойца ранили, но он до самого конца защищал сослуживцев. В 2024 году отцу военного, которому посмертно присвоили звание «Герой России», передали губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело». В бригаду отец бойца Юрий Щукин приехал вместе с женой, а также с вдовой Артема Юлией.

«Хочу выразить слова благодарности командованию бригады, вам лично, Андрей Юрьевич, фонду „Защитники Отечества“. Нам оказывают огромную помощь, всегда на связи — звонят, спрашивают, чем помочь, приезжают. По инициативе командования школе, где учился Артем, было присвоено его имя. А в доме, где он жил (при участии его боевых товарищей) в Подольске установили мемориальную доску». — отметил Щукин.

Поддержка бойцов

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Подмосковье регулярно оказывает поддержку 45-й бригаде ВДВ. Регион поставляет транспортные средства, квадрокоптеры, запчасти, средства связи, оптику, инструменты, обмундирование и т. д. Отдельное внимание оказывается близким бойцов, их комфортным условиям проживания в городе. Для этого обновляется и строится социнфраструктура.

Еще на территории бригады Сбер возводит современное комфортное жилье для семей военных (два 11-этажных дома). В новое жилье они смогут переехать в 2027 году (свыше 330 семей).

«Каждая встреча, будь то Кантемировская дивизия, Таманская, центр подготовки в Балашихе, реабилитационные центры, в которых мы регулярно бываем, или просто общение с семьями бойцов, позволяет нам узнать, что им необходимо — какая помощь, забота, достаточно ли ее», — уточнил губернатор.

По его словам, президент РФ много раз подчеркивал, что взаимодействие с семьями бойцов должно быть регулярным. В Подмосковье это полностью и от всего сердца разделяют.

Как добавил Воробьев, в каждом округе обрасти работают волонтеры, главы включены в этот вопрос. В подмосковный фонд «Защитники Отечества» приходят ребята со всей области.

«Каждый боец, каждый Герой, прежде всего, беспокоится о своих детях, своей семье, близких. Мы стараемся делать все проактивно, еще быстрее, удобнее, чтобы уделить внимание всем, кто в этом нуждается», — сказал глава региона.

Он также поблагодарил за работу врачей. В Подмосковье действуют очень профессиональные медицинские центры: и в Коломне, и в Сергиевом Посаде. В них оказывают помощь на самом высоком уровне. И еще есть реабилитационный центр «Ясенки».

«Мы видим, что врачи бескорыстно и от всей души делают все, чтобы поставить ребят на ноги, уделить внимание семьям. Бойцы могут приезжать туда с близкими, что очень важно», — отметил Воробьев.

Возложение цветов

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Губернатор вместе с военными, первым командиром 45-го полка (с 1994 года по 2003 год), гвардии полковником Виктором Колыгиным, депутатом Госдумы Бекханом Агаевым и главой регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ.

«В 95-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск России, мы возложили цветы к мемориалу, посвященному подвигу разведчиков и воинов полка, погибших при выполнении служебного долга. Мы выражаем глубокую признательность героям, отдавшим жизнь ради мира и благополучия нашей страны. Говорим спасибо каждому десантнику за безграничное мужество и верность Отечеству. Девиз „Никто, кроме нас!“ они ежедневно подтверждают своим примером в зонах боевых действий, на тактических учениях и в обычной службе», — сказал Агаев.