Ивантеевка возглавила рост цен на вторичное жилье в Подмосковье

В августе вторичное жилье в Подмосковье сильнее всего подорожало в Ивантеевке — на 3%, до 164,9 тыс. рублей за квадратный метр, сообщает «РБК Недвижимость» .

Рост цен на вторичном рынке Московской области в августе ускорился. Положительную динамику зафиксировали в 28 из 32 исследованных городов, подсчитала «РБК Недвижимость» по данным консалтинговой компании SRG. В июле жилье дорожало в 26 городах, еще в одном цены почти не изменились.

Ивантеевка стала лидером: средняя цена квадратного метра выросла на 3%, до 164,9 тыс. рублей. Далее следуют Долгопрудный — рост на 2,8%, до 267,6 тыс. рублей, и Пушкино — на 2,6%, до 177,3 тыс. рублей. В Видном цены поднялись на 2,5%, до 210,2 тыс. рублей за квадратный метр, в Красногорске — также на 2,5%, до 273,4 тыс. рублей. Минимальный рост отмечен в Домодедово: 0,1%, до 182,3 тыс. рублей.

Цены снизились в четырех городах. Сильнее всего вторичное жилье подешевело в Железнодорожном — на 1,6%, до 175,7 тыс. рублей за квадратный метр. В Электростали стоимость уменьшилась на 0,8%, до 126,9 тыс. рублей, в Можайске — на 0,6%, до 126,8 тыс. рублей, в Раменском — на 0,1%, до 172,2 тыс. рублей. В Москве цены на вторичном рынке выросли во всех 12 административных округах — на 0,6–2,8% за месяц.

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