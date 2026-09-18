Соревнования по FPV-пилотированию войдут в программу Школьной лиги Московской области

К участию допускаются спортсмены в возрасте от 10 лет. Соревнования пройдут в два этапа. Муниципальный состоится с октября 2026 года по март 2027 года — по его итогам от каждого муниципального образования будут определены не более десяти участников для участия в единой квалификации регионального этапа.

Региональный этап пройдет с марта по апрель 2027 года и будет состоять из единой квалификации и очного финала. В рамках единой квалификации участники выполняют полеты на виртуальной трассе, по результатам которых определяется ТОП-32 спортсмена, проходящих в очный финал. Очный финал проводится на воздушной спортивной трассе с использованием FPV-дронов класса 75 мм.

В пилотном запуске дисциплины принимают участие 11 муниципальных образований: Балашиха, Подольск, Химки, Серпухов, Королев, Дмитров, Раменский, Истра, Коломна, Люберцы и Чехов. Именно в этих муниципалитетах будут созданы секции по FPV-пилотированию. Однако к соревнованиям в рамках Школьной лиги допускаются и участники из других городов.

Гонки дронов являются официальным видом спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта. Развитие этого направления в Московской области — важный шаг в подготовке квалифицированных кадров для отрасли беспилотных авиационных систем, а также в популяризации инженерных специальностей среди молодежи в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Напомним, что в новом сезоне в рамках Единой школьной лиги Подмосковьявпервые пройдут соревнования для родителей. Состязания будут включать пять дисциплин: футзал, волейбол, баскетбол 3×3, шахматы и настольный теннис.

В прошедшем сезоне 2025/2026 Единая школьная лига Подмосковья стала рекордной за всю историю проекта по количеству участников. В различных дисциплинах состязались 50 тысяч ребят из 653 школ, представляющих все 56 муниципалитетов региона. Проект «Единая школьная лига Подмосковья» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлен на развитие школьного спорта, укрепление командной работы и вовлечение детей в регулярные занятия физической активностью. Соревнованияпроводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.