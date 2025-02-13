Воробьев: власти Подмосковья и прокуратура вместе борются с киберпреступностью

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале рассказал, что региональные власти вместе с прокуратурой работают над вопросом кибербезопасности, так как под ударом преступников оказалось самое уязвимое население — пенсионеры, дети и подростки.

«К сожалению, все более актуальной становится борьба с мошенниками. В первую очередь под ударом наше старшее поколение, дети и подростки. Важно защитить их, в том числе через профилактику, развитие цифровой грамотности. Это мы делаем также вместе с прокуратурой и правоохранительными органами», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона также рассказал, что важной темой остается модернизация инженерных коммуникаций в Московской области. Она потребует серьезных финансовых вложений в размере 54 миллиардов рублей, поэтому необходим тщательный контроль над реализацией проекта, в том числе со стороны прокуратуры.

Власти Подмосковья придают особое значение развитию систем водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. Эффективное использование каждого вложенного рубля является приоритетом компетентных органов.

На коллегии прокуратуры, в которой Воробьев поучаствовал 13 февраля, также обсуждались ключевые аспекты сотрудничества власти с прокурорским корпусом. Совместно с руководителем Прокуратуры Сергеем Забатуриным правительство Подмосковья прилагает максимум усилий для поддержания законности в регионе. Особенно значимо это сотрудничество в разрешении деликатных правовых вопросов, затрагивающих интересы местного населения.

Приоритетным направлением стала поддержка военнослужащих-участников СВО и их близких. В Московской области внедрен масштабный комплекс социальных гарантий — порядка 30 различных мер помощи. Существенным дополнением стало недавнее постановление о денежной компенсации в размере 500 тысяч рублей вместо земельного надела. На такую выплату имеют право семьи павших военнослужащих, а также участники СВО, удостоенные звания Героя России или получившие ордена за боевые заслуги.

«Уверен, совместными усилиями мы сможем обеспечить законность, безопасность и благополучие жителей Подмосковья», — заявил Воробьев.