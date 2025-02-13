Губернатор Воробьев поблагодарил прокуратуру Подмосковья за надзор и помощь

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру Подмосковья за конструктивное взаимодействие, партнерство, надзор, контроль и помощь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Прошло заседание коллегии прокуратуры региона. На нем выступал в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На заседании обсудили защиту прав участников спецоперации, вопросы контроля за нестационарной торговлей, борьбу с киберпреступностью и другие вопросы. Подвели итоги деятельности за 2024 год и обозначили задачи на 2025 год.

«Сегодня мы подводим итоги и исполнительной, и законодательной деятельности, всего, что касается надзора. Ключевое для взаимодействия со всеми структурами, чтобы каждый из нас понимал, чем живет регион. В прошлом году состоялись выборы президента, после которых были определены 20 национальных проектов и 7 национальных целей, касающихся жизни каждого человека. Мы их сопровождаем по разным направлениям, вы надзираете, контролируете, помогаете. Хочу поблагодарить за конструктивное взаимодействие и партнерство», — обратился губернатор к сотрудникам прокуратуры.

Воробьев сказал, что понимает, с какими вызовами предстоит столкнуться. Однако он уверен, что вместе, командой с ними получится справиться.