Дочь Никиты Михалкова стала женой губернатора ХМАО и родила от него ребенка

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и бывший глава Тюмени Руслан Кухарук связал себя узами брака с дочерью знаменитого кинорежиссера Никиты Михалкова, актрисой Надеждой. В семье произошло пополнение — у супругов родился общий ребенок, сообщает 72.ru .

Факт заключения официального союза и появление на свет младенца официально подтвердили в департаменте внутренней политики автономного округа.

«Больше ничего не можем прокомментировать», — кратко рассказали о ситуации в департаменте.

Избранница руководителя региона Надежда Михалкова широко известна отечественному зрителю. В восьмилетнем возрасте она дебютировала в известной киноленте своего отца «Утомленные солнцем», сыграв роль Нади Котовой.

В дальнейшем актриса активно продолжала творческую карьеру. Она отметилась яркими ролями в таких популярных проектах, как «Лед 2», «Беспринципные» и «Батя».

Точная история зарождения отношений между главой региона и артисткой пока остается неизвестной. В 2025 году Надежда Михалкова посещала Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Кроме того, ее видели на творческой встрече Никиты Михалкова с жителями и зрителями в том же городе.

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