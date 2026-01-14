Воробьев: в 2026 году Подмосковье сосредоточится на сносе аварийных зданий

За прошедшие восемь лет реализации программы по устранению недостроев в Московской области было демонтировано свыше 9 тысяч заброшенных, представляющих опасность и возведенных нелегально зданий. В 2026 году власти планируют сосредоточиться на ликвидации аварийных зданий в регионе, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, в 2018 году в регионе было реконструировано порядка 140 подобных объектов, однако к концу 2025 года это число увеличилось более чем в десять раз, достигнув 1430 зданий. Добиться этого стало возможным благодаря взаимодействию с местными жителями. Их сообщения через платформу «Добродел» позволяют определить наиболее остро нуждающиеся в изменениях локации.

Также наиболее заметных успехов добились многие муниципалитеты: в Одинцовском округе было ликвидировано 865 проблемных объектов, в Дмитровском — 399, в Ступино и Раменском — по 397, в Мытищах — 366, а в Щелкове — 325.

«В этом году сосредоточимся на сносе аварийных зданий в центрах городов и жилых кварталах — там, где они особенно портят облик и мешают комфортной городской среде», — отметил Воробьев.

Ранее сообщалось, что работа по расчистке и преобразованию территорий продолжится в рамках долгосрочной стратегии повышения качества городской среды региона.

