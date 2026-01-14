В Подмосковье за 8 лет ликвидировали более 9000 недостроенных и аварийных объектов

В Московской области с 2018 года демонтировали свыше 9000 объектов незавершенного строительства, самостроев и аварийных зданий, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

С 2018 года в Подмосковье проводится масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного строительства, самостроев и аварийных зданий. За восемь лет в регионе демонтировали или привели в соответствие более 9000 проблемных объектов. В 2018 году было устранено около 140 таких объектов, а к концу 2025 года этот показатель превысил 1430, что свидетельствует о десятикратном росте эффективности.

В 2026 году приоритетом станет снос аварийных зданий в городских центрах и жилых кварталах. Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова отметила, что ликвидация объектов способствует улучшению городской среды и вовлечению освобожденных земель в хозяйственный оборот. Это создает условия для появления новых рабочих мест, социальных объектов и рекреационных зон.

Особое внимание уделяется правовым и экономически обоснованным решениям. В приоритете — достройка и реконструкция объектов, если это возможно по закону. Наибольших результатов достигли в Одинцовском (865 объектов), Дмитровском (399), Ступино (397), Раменском (397), Мытищах (366) и Щелково (325) округах. Важную роль в мониторинге ситуации играют обращения жителей через портал «Добродел».

Работа по расчистке и преобразованию территорий продолжится в рамках долгосрочной стратегии повышения качества городской среды региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.