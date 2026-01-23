Воробьев: стратегия развития Долгопрудного как наукограда уже согласована

23 января президент России Владимир Путин посетил Московский физико-технический институт (МФТИ) в Долгопрудном и поздравил учащихся с приближающимся Днем студента. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале рассказал, что сопровождал главу государства в рабочей поездке, а также сообщил, что Минфин и Минэкономразвития уже согласовали стратегию развития Долгопрудного как наукограда.

По словам Воробьева, институт в Долгопрудном — лидер российского образования. В 2026 году образовательное учреждение отметит 75-летие со дня основания. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что регион стремится выполнить ранее поставленную Путиным задачу по достижении в России технологического суверенитета.

«Мы тесно сотрудничаем с МФТИ и стараемся делать все, чтобы поддерживать эту уникальную площадку: помогаем с инфраструктурой, развитием науки и технологий, привлечением молодых талантов», — отметил Воробьев.

Об образовании в Долгопрудном

В Долгопрудном работает Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, который признан лидером в стране по подготовке конкурентоспособных выпускников. Значительная часть его воспитанников становятся студентами МФТИ. На базе этого лицея сформирован естественно-научный кластер, объединяющий 3,6 тысячи учащихся. Школьники активно осваивают робототехнику, 3D-моделирование, инженерное дело, беспилотные технологии и другие актуальные направления. Кроме того, запущен образовательный центр «Спектр» — современная цифровая платформа, доступная для тридцати школ Московской области.

Одной из поддержанных МФТИ инициатив является формирование инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха», призванного укрепить взаимодействие университета с передовыми технологическими компаниями. Для этой цели МФТИ получил специальный земельный участок рядом со своим кампусом.

Компании-резиденты «Долины» получат возможность размещать свои производства в областях волоконной связи, радиоэлектроники, фармацевтики, компонентов для беспилотных летательных аппаратов на территории с льготным налогообложением и готовой инфраструктурой.

Появление подобного научного центра в Долгопрудном — существенный шаг к получению городом статуса наукограда.

«Мы ведем большую работу вместе с МФТИ: Стратегия социально-экономического развития Долгопрудного как наукограда РФ и план по ее реализации уже готовы и согласованы с Минфином и Минэком России. Надеемся, что уже в этом году Долгопрудный займет заслуженное место в списке российских наукоградов! Наша задача — поддерживать науку, помогать талантам и создавать условия, чтобы лучшие умы оставались в России и реализовывали свои идеи здесь, на родной земле. Благодарю Владимира Владимировича за внимание к развитию технологий и науки!» — написал Воробьев.

Ранее сообщалось, что МФТИ вместе с Путиным и Воробьевым посетили заместитель председателя правительства, председатель наблюдательного совета МФТИ Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации Максим Орешкин.

