Владимир Путин побеседовал со студентами МФТИ в Долгопрудном

Вместе с главой государства в МФТИ прибыли заместитель председателя правительства, председатель наблюдательного совета МФТИ Дмитрий Чернышенко, заместитель руководителя администрации Максим Орешкин.

Кроме того, Владимира Путина сопровождали помощник президента Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Экскурсию провел ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Владимиру Путину рассказали об актуальной деятельности Физтеха и его структурных подразделениях.

Глава государства также побеседовал со студентами вуза, аспирантами и их научными руководителями.

МФТИ — ведущий российский вуз, специализирующийся на подготовке специалистов в области теоретической, прикладной физики, математики, информатики и смежных дисциплин. В сентябре 2026 года ему исполняется 75 лет со дня основания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион и страна в целом заинтересованы в том, чтобы студенты развивали свои интересы и навыки в IT-сфере, так как передовые технологии внедряются во все сферы жизни.

«В современном мире нас все больше окружает то, что связано с IT. Поэтому мы заинтересованы, чтобы в нашей стране, в Московской области были специалисты, которые могут обслуживать разные системы. Сегодня и муниципальное, и государственное управление, и бизнес должны ориентироваться на все самое передовое. Мы, например, ежедневно взаимодействуем с ИИ — это уже не какой-то фантом, а то, что всегда под рукой», — сказал Воробьев.

