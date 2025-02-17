Воробьев рассказал о возможности мигрантов восстановить просроченный патент

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор пояснил, что, если в реестре работодатель или сам мигрант увидел, что он находится в «серой» зоне, соответственно его алгоритм действий предполагает обращение в полицию.

Глава региона добавил, что крупные работодатели, которые нуждаются в иностранной рабочей силе и видят связанные с этим риски, могут за 2,5 месяца легализовать своих сотрудников.