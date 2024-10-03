Воробьев рассказал о ремонте в 42 школах Подмосковья по нацпроекту «Образование»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в личном Telegram-канале рассказал, что сразу 42 образовательных учреждения в регионе ремонтируют в рамках реализации президентского нацпроекта «Образование».

По словам Воробьева, ежегодно в Московской области становится на 40 тысяч школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев поздравил подмосковных педагогов с Днем учителя, а также вручил награды лучшим из них. Торжественная церемония состоялась в Доме правительства Московской области.