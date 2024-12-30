Воробьев пожелал сохранить доброту к миру детям из женского монастыря

В канун Нового года губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Покровский ставропигиальный женский монастырь в Москве. В своем Telegram-канале он пожелал воспитанницам сохранить доброту к миру.

«В канун праздников хочется пожелать воспитанницам монастыря сохранить чуткость и бесконечную доброту к этому миру. С наступающим!» — написал Воробьев.

По словам главы Подмосковья, воспитанницы монастыря живут дружно. Девочки изучают школьные предметы и получают дополнительное образование, а также не забывают уделять внимание различным хобби.

В 2004 году в стенах монастыря основали приют, ставший домом для десятков девочек, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Сегодня учреждение заботится о 47 воспитанницах разного возраста, включая малышей трех лет и почти совершеннолетних подростков. За два десятилетия работы приют принял под свою опеку множество детей, в том числе из Московской области.

«Низкий поклон матушке Феофании, послушницам монастыря за добрые сердца и заботу», — добавил Воробьев.

Ранее сообщалось, что Воробьев подарил воспитанницам женского монастыря фигурные коньки. Теперь у девочек появится возможность заниматься одним из самых красивых видов спорта.