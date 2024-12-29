Андрей Воробьев поздравил с Новым годом воспитанниц детского приюта милосердия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с наступающим Новым годом воспитанниц Православного детского приюта милосердия, который находится при Покровском ставропигиальном женском монастыре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Обитель была основана в 1635 году. А в 1998 году в нее перенесли мощи блаженной Матроны Московской, которая является одной из самых известных и почитаемых в стране святых.

«Мы договаривались встретиться, и вот матушка сказала, что будет маленький концерт, пригласила, и я с удовольствием к вам приехал накануне Нового года и Рождества. Приехал с подарками, потому что вы хорошо учитесь, очень творческие, играете на музыкальных инструментах, поете, танцуете», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что девочкам в подарок вручили фигурные коньки, чтобы они занимались еще и спортом. Кроме того, они получили приглашения на елку в Московский Губернский театр.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Всего в приюте живут 47 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Большинство из них из малообеспеченных или неблагополучных семей. Есть и девочки из Подмосковья.

Настоятельница монастыря матушка Феофания поблагодарила Андрея Воробьева за внимание и также поздравила его.

«Пусть Ангел хранит вас на долгие годы в добром здравии и всегда оберегает от всех невзгод», — сказала матушка.

Детский приют начал работать 20 лет назад. Его открыли по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В монастыре девочки изучают школьные предметы, а также получают дополнительное образование: они учатся шить, вязать, вышивать и готовить.

«Обычный день у нас проходит так: просыпаемся, помогаем сначала самым младшим, заплетаем им волосы, а затем идем в школу. Все у нас учатся очень хорошо. В школе есть группа продленного дня», — поделилась воспитанница Вероника.

Она отметила, что после занятий девочки гуляют с учителями, а после этого возвращаются и делают вместе уроки.

«А еще у нас некоторые девочки занимаются музыкой, например, играют на скрипке. Они ездят в музыкальную школу. У нас замечательные воспитатели, матушка во всем поддерживает. День проходит всегда очень насыщенно, нам устраивают интересные занятия, бываем на различных мероприятиях. Замечательно, что мы здесь находимся», — добавила ее подруга Варвара.

Воспитанницы рассказали, что на православные праздники они часто выступают перед гостями со спектаклями и песнями. А еще на Рождество готовят колядки. Несколько танцевально-музыкальных номеров девочки с радостью показали главе Подмосковья.