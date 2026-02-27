Воробьев пожелал Мордвинцеву успехов в конкурсе на пост главы Можайского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей встречи с главой Можайского муниципального округа Денисом Мордвинцевым пожелал ему успехов в конкурсе на должность главы. В апреле у него истекает срок полномочий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Сам Денис Мордвинцев заявил, что готов дальше работать на благо округа.

Кроме того, в ходе встречи он доложил губернатору, что на данный момент в Можайском округе реализуется несколько инвестиционных проектов.

«В нашем инвестпортфеле 27 проектов, сейчас в активной стадии реализации — 19. И что для нас самое важное — будет создано порядка 3,5 тыс. рабочих мест. Международный концерн DoorHan планирует строительство завода листовой стали с покрытием (3 млрд рублей инвестиций, 1,5 тыс. рабочих мест), завода теплоизоляционных материалов (2,5 млрд рублей, 400 рабочих мест) и пристройки к заводу горячего цинкования (0,8 млрд рублей, 100 рабочих мест). „Мульти Милк“ планирует строить завод молочных смесей (14,8 млрд рублей, 180 рабочих мест). Очень приятно, что к нам приходит центр обработки данных „Яндекса“. А новый собственник дает нашему хлебозаводу вторую жизнь (1,5 млрд рублей, 200 рабочих мест)», — рассказал глава.

По словам Мордвинцева, серьезная работа идет и в сфере благоустройства. В 2025 году в Можайске завершили сквер «Аллея Героев» у стелы «Город воинской славы», а также в парке в деревне Горетово. В течение текущего и следующего года планируется благоустроить Троицкий сквер и парк «50-летия СССР» в Можайске, а в пгт. Уваровка, которому присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести», сделать памятную стелу.

