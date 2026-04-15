Ветрянка у памятника? Блогер обратила внимание на пятна на монументе «Родина-Мать»

Блогер Наталья (имя изменено) в одной из соцсетей отметила, что пятна, оставшиеся на известном монументе «Родина-Мать» после реставрации, так и не исчезли, а несколько лет только портят вид.

Она опубликовала видео, где показала, что на монументе стоят «заплатки» более темного цвета.

«Как вам такая „ветрянка“ у памятника? Мне очень грустно стало, потому что само по себе место очень значимое», — поделилась Наталья.

Она напомнила, что реставрацию провели в 2017–2020 годах. Подрядчик проделал большую работу, а также заявил, что пятна вскоре исчезнут, но они до сих пор видны.

По словам девушки, есть два объяснения. Первое — пятна появились из-за химической природы бетона, который выцветает и подвергается воздействию агрессивной внешней среду. Второе — подрядчики оказались недобросовестные и обанкротились.

Подписчики назвали пятна монумента «возрастной пигментацией» и «варикозом». А один из них отметил, что если подрядчики были недобросовестными, то должны были получить по заслугам, а не обанкротиться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.