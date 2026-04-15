Родители стали строже контролировать игры детей в интернете

МТС проанализировал игровую активность детей в домашнем интернете среди пользователей специального сервиса управления контентом и временем в Сети. Дети снизили игровую активность в первом квартале текущего года на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба оператора.

Падение активности зафиксировано как на игровых консолях, так и на онлайн-платформах и ресурсах облачного гейминга. Наибольшее снижение — в 2,4 раза — произошло на стриминговых сервисах, наименьшее — на игровых консолях, где трафик снизился на 6%.

По мнению аналитиков компании, снижение игровой активности произошло в основном за счет более строгих настроек расписания доступа и пула желательных интернет-ресурсов со стороны родителей.

Как и год назад, чаще всего дети играют с консолей (88% от общего игрового трафика в фиксированной сети МТС). В прошлом году на этот сегмент приходилось 77%. На стриминговые и облачные сервисы суммарно приходится 12% против 23% в первом квартале 2025 года.

Топ-5 игр возглавляют Counter Strike и Valorant — многопользовательские игры в жанре геройского шутера от первого лица; «королевская битва» PUBG: Battlegrounds; «песочница» Minecraft; War Thunder — военный онлайн-экшен, посвященный боевой технике.

Анализ проводился на основе обезличенных больших данных в фиксированной сети МТС в Московском регионе среди абонентов, которые пользуются сервисом «Белый интернет».

