В Вологде брат угрожал отрубить руки сестре из-за наследства

В Вологде женщина поссорилась со своим братом из-за наследства. Мужчина ворвался в дом и стал угрожать отрубить сестре руки, сообщает 35media.ru .

Инцидент произошел в доме на улице Щеглинского. По словам женщины, брат заявился к ней на порог из-за раздела наследства и стал проявлять агрессию.

Она не хотела его впускать, но тогда родственник вскрыл дверь при помощи оружия. Затем он начал требовать, чтобы сестра переписала дом на его имя. В ином случае он грозился отрубить женщине руки.

После этого родственница обратилась в полицию. За злоумышленником пришли участковые. Они задержали ранее судимого мужчину. Сначала тот все отрицал, но экспертиза показала, что на двери потерпевшей действительно есть следы взлома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.