Предложил съесть кошку: пенсионера обвиняют в 66 ударах топором по собутыльнику

В Верхневилюйске в Якутии мужчина, находящийся под следствием, совершил убийство своего знакомого, с которым совместно употреблял алкогольные напитки. Мужчина ударил товарища 66 раз топором за то, что тот предложил съесть кошку, сообщает SakhaDay .

Предварительно известно, что в декабре 2025 года 65-летний мужчина, которого подозревают в убийстве, провел вместе с собутыльником трое суток.

Подозреваемый и погибший совместно употребляли алкоголь дома, где жила кошка. В какой-то момент потерпевший предложил в шутку хозяину дома съесть его питомца. Мужчина не понял юмора и напал на товарища с топором.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый воспользовался топором и нанес им 22 удара в область головы погибшего. Затем, применяя нож, ледокол и деревянную палку с саморезами на конце, он совершил еще 44 удара по телу пострадавшего. После этого обвиняемый уснул, а на следующий день прибыл к своей сестре и сообщил ей о произошедшем.

Пенсионер полностью признал свою вину. В настоящее время все документы по данному преступлению переданы в суд для дальнейшего разбирательства по существу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.