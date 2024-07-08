Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности Воробьев рассказал о мерах поддержки Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в личном Telegram-канале еще раз поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности и рассказал, какие меры поддержки для семей действуют в области.

«Поздравляю всех с Днем семьи, любви и верности! Праздник, который напоминает нам о том, как важно беречь, любить и уважать друг друга. Особенно он значим в этом году, который объявлен президентом Годом семьи», — написал глава Подмосковья.

Воробьев рассказал, что в Московской области в официальный брак ежегодно вступают более 55 тысяч влюбленных пар. На сегодняшний день в регионе проживает порядка 1,2 млн семей, где воспитываются 1,7 млн детей. О каждой такой семье власти региона стараются позаботиться, создавая все новые и новые меры поддержки.

Для удобства молодых родителей в Подмосковье позаботились о том, чтобы все необходимые документы для новорожденного можно было оформить прямо в роддоме. У новоиспеченных мам есть право выбрать, что получить в подарок на рождение малыша: единоразовую выплату в 20 тысяч рублей или набор со всем необходимым для младенца «Я родился в Подмосковье».

Многодетные семьи онлайн могут оформить электронное удостоверение, получить выплату на школьную форму, компенсацию ЖКУ, соцкарту или право на детское питание в школе.

Семьи с низким доходом могут бесплатно отправить детей на отдых в лагерь, а многодетные семьи могут получить частичную компенсацию за оплату путевки для ребенка.

Ранее в Подмосковье прошло празднование Дня семьи, любви и верности. Торжественные мероприятия состоялись в прошлые выходные.