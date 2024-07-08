В Подмосковье отпраздновали День семьи, любви и верности

«В Московской области больше миллиона семей, и этот праздничный день стал поводом для семейного объединения, веселых мероприятий и теплых встреч, а также прекрасной возможностью отметить наградами выдающиеся семейные союзы. Ежегодно в Подмосковье женятся больше 55 тысяч пар, а именно в эти предпраздничные дни связали себя узами брака почти 500 семей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве рассказали, что центральной площадкой празднования стала музей-усадьба Архангельское. Здесь в душевной атмосфере представители министерства и духовенства поздравили семьи региона, которые внесли большой вклад в сохранение семейных ценностей, а также вручили медали «За любовь и верность» и заслуженные награды. В то время как дети кушали мороженое и веселились с аниматором, взрослые смогли насладиться временем наедине друг с другом и зажигательным концертом кавер-группы. Кульминацией этого праздника стала добрая традиция — в небо выпустили белых голубей.

В 23 парках и скверах городов Подмосковья прошли пикники и концерты, где семейным парам дарили букеты из ромашек, а для детей предусмотрели веселую программу: игры, мастер-классы и развлечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.