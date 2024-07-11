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Воробьев поздравил школьников из Подмосковья с гран-при на олимпиаде по физике

Школьники из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы стали обладателями гран-при на Международной научной физической олимпиаде в Ханты-Мансийске в составе сборной России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в личном Telegram-канале .

«Поздравляю с золотом Андрея Бахвалова, Максима Быстрова и Максима Черноуса. <…>

Парни, мы вами гордимся, только вперед!» — написал Воробьев.

Градоначальник подчеркнул, что трое жителей Московской области ни в первый раз добиваются высоких результатов. Андрей и Максим уже были обладателями серебряных наград на Азиатской олимпиаде по физике, а Максим Черноус брал призер заключительного этапа ВсОШ по физике.

Ранее сообщалось, что команда, в состав которой входили подмосковные школьники, набрала наивысший балл и стала абсолютным чемпионом олимпиады.