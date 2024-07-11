Школьники Подмосковья стали победителями научной физической олимпиады

Подмосковные школьники завоевали гран-при на научной физической олимпиаде, которая прошла в Ханты-Мансийске. Учащиеся набрали наибольшее количество баллов и стали абсолютными чемпионами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Среди победителей — Андрей Бахвалов, Максим Быстров и Максим Черноус, представляющие физтех-лицей имени П. Л. Капицы Московской области, а также Андрей Пуляевский из лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова в Москве.

Руководил командой Арсений Пикалов, тьютор учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми Московского физико-технического института.

Участники соревновались со сборными из стран СНГ, Азии и Латинской Америки. Олимпиада проходила в смешанном формате: 12 команд приехали в столицу Югры, а участники из пяти иностранных государств решали задания онлайн.

В ведомстве добавили, что ранее Андрей Бахвалов и Максим Быстров завоевали серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике, а Максим Черноус стал серебряным призером заключительного этапа ВсОШ по физике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер».