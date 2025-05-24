Воробьев: «Последний звонок» в Подмосковье услышали дети 50 бойцов СВО

24 мая в подмосковных школах для учеников 9-го и 11-го классов прозвучал «Последний звонок». Губернатор Московской области Андрей Воробьев в личном Telegram-канале поздравил детей с этим событием, а также рассказал, что среди выпускников есть дети из порядка 50 семей, чьи отцы в настоящее время находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Воробьев отметил, что «Последний звонок» для всех детей является особенным днем. Именно в это время понимаешь, как быстро пролетело время, хотя казалось, что учеба в средней общеобразовательной школе только началась.

«В такой день хочется, чтобы рядом были самые близкие и родные люди. Среди выпускников порядка 50 ребят из семей военнослужащих, их папы сейчас на СВО. Это не только военные нашей легендарной Кантемировской дивизии, есть и добровольцы из других воинских частей. Уверен, что каждый из них гордится своим ребенком!» — подчеркнул Воробьев.

Губернатор Подмосковья пожелал школьникам успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ, затем выбрать свой жизненный путь и успешно по нему идти. Воробьев подчеркнул, что весь регион гордится детьми и желаем им всего самого наилучшего.

Ранее Воробьев сообщил, что «Последний звонок» прозвучал для 100 тысяч девятиклассников и для 35 тысяч одиннадцатиклассников по всему региону. Губернатор лично посетил школу № 4 им. В. В. Завадского в Наро-Фоминске и поздравил детей, родителей и учителей с важным событием в их жизнях.