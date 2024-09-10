Воробьев поручил новому главе Минэкологии реализовывать приоритетные направления

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что рассчитывает на то, что и. о. министра справится с поставленными задачами.

Ранее Минэкологии Подмосковья возглавлял Тихон Фирсов. Затем он был назначен министром имущественных отношений Московской области.