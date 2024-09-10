Губернатор Подмосковья: Тихон Фирсов возглавил Минимущество области

«Тихон Михайлович, мы с вами имели <…> общение. Вы понимаете, насколько важно <…> навести порядок на муниципальном, региональном уровнях, посмотреть внимательно вместе с главами <…>, насколько важно нам разобраться в имуществе, которое нас окружает», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его словам, не имеет значения, кому принадлежит имущество — муниципальное, региональное или федеральное. Самое главное, что оно должно работать.

Ранее Тихон Фирсов занимал пост министра экологии и природопользования Московской области. До этого он являлся первым замглавы регионального Минэкологии. Всего же в подмосковном правительстве Фирсов трудится с 2018 года.