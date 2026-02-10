Воробьев поручил Красноцветову обеспечивать поддержку чистоты и порядка в округе

В рамках программы благоустройства в округе были приведены в порядок Ивантеевский городской парк, Центральный парк в Пушкине, лесопарки «Северный» и «Банный лес», где построили современный скейт-парк. Обновлены четыре сквера. В 2026 году работы будут продолжены. В планах — благоустроить мемориальный сквер «Журавли» с пешеходной зоной, зону отдыха на берегу реки Учи в Ивантеевке и бульвар в микрорайоне Дзержинец в городе Пушкино.

«В г. о. Пушкинский привели в порядок три городских площади. Важно с течением времени поддерживать чистоту, порядок, и, самое главное, чтобы мы могли планировать там мероприятия и для взрослых, и для детей», — отметил Андрей Воробьев.

По словам Максима Красноцветова, за пять лет в сфере культуры выполнен капитальный ремонт Дома культуры в поселке Правдинский и двух зданий школы искусств в Ивантеевке. Также проведены работы по текущему ремонту и модернизации ДК «Импульс» в поселке Челюскинский и двух библиотек — в Ивантеевке и селе Софрино.

Значительное внимание уделено и спортивной инфраструктуре. Была обновлена территория стадиона в составе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пушкино». На 2028 год запланировано строительство нового ФОКа с бассейном в поселке Лесной.

Максим Красноцветов, срок полномочий которого истекает уже в марте, выразил готовность продолжать работу на благо округа. Губернатор пожелал ему успехов в предстоящем конкурсе на пост главы.

