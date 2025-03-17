Воробьев: Подмосковью необходимо привлекать новых учителей

В ходе совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на востребованность в регионе нового педагогического состава.

«Вся наша вовлеченность в поиск новых учителей очень важна. Эта тема звучит очень громко, особенно она заметна в сфере точных наук, в первую очередь это математика. Но и в преподавателях гуманитарных наук, таких как русский язык, мы тоже заинтересованы»,— сказал Воробьев.

Глава региона отметил, что Подмосковью нужно привлечь как можно больше квалифицированных педагогов, так как вопрос образования находится в приоритете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.