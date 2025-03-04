Воробьев поблагодарил председателя Мособлсуда Харламова за высокий темп работы

4 марта в Подмосковье состоялось расширенное совещание властей с Московским областным судом, по итогу которого губернатор региона Андрей Воробьев выразил благодарность всему судейскому корпусу и председателю Мособлсуда Алексею Харламову за качественную работу.

«Сегодня на расширенном совещании с Московским областным судом обсудили нашу совместную работу. Спасибо всему нашему судейскому корпусу и председателю Мособлсуда Алексею Харламову — вы и ваша команда задаете высокий темп и уровень работы», — написал в своем Telegram-канале Воробьев.

В основе политики руководства страны и команды Подмосковья лежит защита интересов граждан, подчеркнул губернатор Московской области. В регионе первостепенное внимание уделяется социальным вопросам — от заработных плат до поддержки участников специальной военной операции, их семей, а также людей с ограниченными возможностями.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

Также внедрение современных технологий оптимизировало работу судебной системы. Искусственный интеллект взял на себя множество функций — от обработки текстов до формирования судебных документов и комплектации дел. Благодаря цифровой трансформации межведомственный документооборот теперь включает свыше 300 000 исполнительных документов и 10 000 уведомлений суда ежегодно.

Такой технологический прорыв в сочетании с эффективным взаимодействием судейского состава позволил достичь хороших результатов в модернизации судебной системы.

В целях снижения нагрузки на мировую юстицию на 40-45% законодатели представили инициативу об упрощенном механизме взимания задолженностей. Новый порядок предполагает внесудебное взыскание с физических лиц неоплаченных налогов и коммунальных услуг.

При этом, как подчеркнул Воробьев, права и свободы жителей Московской области останутся под надежной защитой благодаря продолжающемуся взаимодействию с судебными органами.