В РПЦ опровергли слухи об утере мощей Дмитрия Донского в зоне СВО

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Российской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе опроверг информацию, что часть мощей святого князя Дмитрия Донского была утеряна на фронте, сообщает газета «Ведомости» .

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что мощи великого князя Московского и Владимирского были утеряны во время боев у Лимана.

«Распространяемая в социальных сетях информация о том, что часть мощей Дмитрия Донского была утеряна в зоне проведения специальной военной операции, является злонамеренным вымыслом», — заявил Кипшидзе.

18 августа Архангельский собор Московского Кремля преподнес историкам и церкви редкую находку: под полом у южной стены обнаружили три белокаменных саркофага, один из которых принадлежит Дмитрию Донскому. В этот же день у мощей святого князя совершил молебен патриарх Кирилл, а 20 августа в Архангельском соборе молился президент РФ Владимир Путин.

Частицы мощей Дмитрия Донского выставили для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября. Тогда же было объявлено, что ковчег с частицами святых мощей планируют отправить в прифронтовые регионы для духовной поддержки местных жителей. Что известно о мощах, читайте в материале РИАМО.

Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской жил в 1350–1389 годах. Он известен прежде всего победой в Куликовской битве 1380 года, которая стала важным этапом в объединении русских земель. В 1988 году князь был причислен к лику святых Русской православной церковью.

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