Студенты пожаловались на подселение иностранок в переполненное общежитие

Студенты МГЮА пожаловались, что в их переполненное общежитие, в котором осыпаются потолки, начали подселять девушек из Вьетнама, сообщает «Осторожно, Москва» .

Речь идет об общежитии во 2-м Донском проезде. По словам учащихся, ночью 29 сентября им сказали, что к ним в комнаты заселят иностранок, которые прибыли на годичные подготовительные курсы. Заранее об этом не предупреждали.

По словам молодых людей, соседки не говорят ни по-русски, ни по-английски. Такое подселение может затруднить общение с ними по бытовым вопросам.

«Площадь комнаты составляет 15,4 кв. м, но теперь в ней планируют разместить троих человек. Для этого обычные одноярусные кровати заменили на двухъярусные. При этом российские студенты, поступившие на бюджет, продолжают стоять в очереди на место в общежитии», — подчеркнул один из учащихся.

По мнению студентов, при размещении трех человек на каждого останется около 5,1 кв. м, что меньше нормы, предусмотренной жилищным законом (6 кв. м жилой площади на человека). Кроме того, они пожаловались на состояние общежития, где осыпаются потолки.

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