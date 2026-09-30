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Черная плесень и грибы «захватили» школу в Екатеринбурге

Общество
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Фото - © Telegram/E1.RU | Новости Екатеринбурга

Родители обеспокоились состоянием одной из школ в Екатеринбурге. В учебном заведении на стенах растут грибы и черная плесень, сообщает E1.RU.

«В спортзале растут грибы, в актовом зале и кабинетах — плесень, потолки текут, а штукатурка отваливается прямо на уроках», — рассказал одна из мам.

Еще один очевидец отметил, что здание действительно находится в критическом состоянии. С каждым годом ситуация становится только хуже.

В местном департаменте образования заверили — в здании уже начался ремонт. Уже в октябре обновят кровлю, а отделку внутри школы закончат до конца года.

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